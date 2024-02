MFA Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MFA Financial stellte am 22.02.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,760 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MFA Financial -0,020 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 46,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 16,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,024 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 237,84 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at