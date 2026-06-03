Miata Metals legte Quartalsergebnis vor

Miata Metals präsentierte am 01.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Miata Metals -0,040 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at