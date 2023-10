MICEX-Handel: RTS zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Der RTS tendierte im MICEX-Handel letztendlich um 1,83 Prozent stärker bei 1 075,87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 7,654 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,474 Prozent auf 1 061,55 Punkte an der Kurstafel, nach 1 056,54 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 075,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 060,42 Punkten lag.

RTS-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der RTS bereits um 3,70 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, lag der RTS-Kurs bei 1 002,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, lag der RTS noch bei 1 016,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 041,56 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 11,71 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im RTS

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich aktuell Norilsk Nickel JSC (+ 2,74 Prozent auf 17 248,00 RUB), JSFC Sistema (+ 1,99 Prozent auf 17,77 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 0,99 Prozent auf 0,87 RUB), Rosneft Oil Company (+ 0,63 Prozent auf 599,00 RUB) und Sberbank Pref (+ 0,38 Prozent auf 269,24 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind hingegen SOLLERS (-2,69 Prozent auf 1 011,00 RUB), Mechel (-2,15 Prozent auf 255,00 RUB), Phosagro (-2,15 Prozent auf 6 751,00 RUB), Surgutneftegas Pref (-1,78 Prozent auf 54,41 RUB) und Surgutneftegas (-1,63 Prozent auf 32,36 RUB).

RTS-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via MICEX 68 916 440 000 Aktien gehandelt. Im RTS nimmt die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 6,479 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Werte

2023 weist die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at