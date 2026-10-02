Micron's Last 5 Post-Earnings Dips Turned Into Gains. This Time, the Stock Rose Instead.

Micron Technology (NASDAQ:MU) just posted the biggest quarter yet. In its fiscal fourth quarter of 2026 (the 14-week period ended Sept. 3, 2026), revenue was $54.2 billion, up 379% from the same quarter last year.

Non-GAAP (adjusted) earnings per share rose about 11-fold to $33.42.

And management, pointing to demand fueled by artificial intelligence (AI), forecast about $61.5 billion of revenue for this quarter, which would be another 13% sequential gain.

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