MIDAC präsentierte Quartalsergebnisse

MIDAC hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,25 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MIDAC 16,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,69 Milliarden JPY – ein Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MIDAC 2,48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at