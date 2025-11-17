|
17.11.2025 06:31:29
MIDAC präsentierte Quartalsergebnisse
MIDAC hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,25 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MIDAC 16,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,69 Milliarden JPY – ein Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MIDAC 2,48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
