Für die Prämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen geht es am Dienstag nun doch deutlicher nach oben. Während in den USA die Erwartungen an die Zinssenkungen in diesem Jahr zunehmend aus dem Markt weichen und die steigenden Energiepreise kaum Gutes für die zukünftige Inflation erwarten lassen, wird das vom Nahost-Konflikt ausgehende Risiko nun doch höher eingestuft. Der Terminmarkt preist inzwischen weniger als zwei Zinssenkungen seitens der US-Notenbank bis Jahresende ein. Ein erster vollständiger Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkten wird nunmehr erst für September erwartet.

Die Strategen von Morgan Stanley sehen ein gutes Umfeld für Credit. Ein Wachstum zwischen 1 bis 2 Prozent, eine moderate Inflation, eine in Aussicht stehende Lockerung der Geldpolitik und niedrige, aber sich verbessernde Einkaufsmanagerindizes lieferten die Bausteine für eine weiter konstruktive Haltung gegenüber Credits.

BEIERSDORF

hat nach Wachstum bei allen Consumer-Marken im ersten Quartal die Umsatzprognose auf Konzernebene und für das Segment Consumer angehoben. Wie der Konsumgüterkonzern mitteilte, rechnet er nun mit organischem Umsatzplus zwischen 6 und 8 Prozent anstatt im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Prognose gilt für das Segment Consumer sowie auf Konzernebene. Die Prognose für das kleinere Klebstoffsegment Tesa präzisierte der DAX-Konzern.

BEIERSDORF

Bei der Luxuskosmetikmarke La Prairie hat sich im ersten Quartal ein kleiner Lichtblick ergeben. Mit einem kleinen organischen Wachstum von 1 Prozent im Quartal konnte sie damit den schwachen Trend des Vorjahres (zweistellige Umsatzrückgänge) umdrehen. Beiersdorf will bei La Prairie im laufenden Jahr wieder wachsen und zeigte sich zuversichtlich. Das Luxuskosmetikgeschäft befinde sich "auf dem Weg zu dem erwarteten vollständigen Turnaround".

HENKEL

ist gut ins Jahr gestartet und sieht sich auf Kurs sowohl für die Jahresziele als auch für die geplanten Einsparungen durch die Neuorganisation des neuen Segments Consumer Brands. Dies sagte CEO Carsten Knobel in seiner Rede zur Jahreshauptversammlung am 22. April laut Redetext, der vorab veröffentlicht wurde.

EVONIK INDUSTRIES

hat mit Hilfe erhöhter Verkaufsmengen zum Jahresauftakt den operativen Gewinn um 28 Prozent gesteigert. Nach sieben Quartalen mit rückläufigen Volumina verzeichnete der Spezialchemiekonzern erstmals wieder steigende Absätze, wie er in einer Pflichtmitteilung in Essen erklärte. Dazu trug neben einer leichten Belebung der Endkundennachfrage auch bei, dass die Evonik-Kunden ihre niedrigen Lagerbestände wieder auffüllten.

NORDEX

hat im ersten Quartal den Auftragseingang bei leicht rückläufigen Preisen verdoppelt. Wie der Windturbinenhersteller mitteilte, wurden 338 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 2.086 Megawatt (MW) geordert. Im Vorjahresquartal lag das Volumen bei 1.021 MW. Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro je Megawatt Leistung (ASP) sank auf 0,85 Millionen Euro/MW nach 0,90 Millionen Euro/MW vor einem Jahr.

ERICSSON

geht davon aus, dass der Markt für Mobilfunknetze mindestens bis zum Ende dieses Jahres rückläufig sein wird. Die Kunden blieben mit ihren Ausgaben vorsichtig, während sich die Investitionen in Indien weiter abschwächten. Der schwedische Telekomausrüster verbuchte im Auftaktquartal in seinem wichtigsten Geschäftsbereich Mobilfunk einen Rückgang der Einnahmen um 21 Prozent.

VODAFONE

hat Marika Auramo mit Wirkung zum 1. Juli zur CEO von Vodafone Business ernannt. Dort soll sie Giorgio Migliarina ablösen. Wie der britische Telekomkonzern mitteilte, wird Marika Auramo zu diesem Zeitpunkt auch Mitglied des Vodafone-Vorstands. Auramo verfügt den weiteren Unternehmensangaben zufolge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der globalen IT-Branche.

INTERNATIONAL PAPER

will den britischen Wettbewerber DS Smith für 5,8 Milliarden Pfund in Aktien übernehmen. Der Verpackungsmittelhersteller aus Memphis im US-Bundesstaat Tennessee kündigte an, er werde nach Abschluss der Transaktion eine Zweitnotierung an der Londoner Börse anstreben. International Paper bietet 0,1285 neue Aktien für jede DS-Smith-Aktie an.

UNITEDHEALTH

hat im ersten Quartal 2024 die Markterwartungen übertroffen. Zwar lief in den ersten drei Monaten unterm Strich ein Verlust von 1,41 Milliarden US-Dollar bzw 1,53 je Aktie auf, nachdem im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch ein Nettogewinn von 5,61 Milliarden bzw. 5,95 Dollar je Aktie zu Buche gestanden hatte.

MICROSOFT

wird 1,5 Milliarden US-Dollar in das von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte Tech-Unternehmen G42 investieren. Der Deal, der am Dienstag von beiden Seiten bekannt gegeben wurde, wird von einem Pakt zur Gewährleistung der Sicherheit künstlicher Intelligenz zwischen den USA und den Emiraten flankiert.

BAIDU

Die Zahl der Nutzer von Baidus KI-Chatbot Ernie hat sich in den vergangenen Monaten auf 200 Millionen verdoppelt. Ernie ist Chinas beliebtester Chatbot im ChatGPT-Stil. Robin Li, Chef des in Peking ansässigen Internetriesen, sagte, dass der chinesischsprachige Chatbot des Konzerns mittlerweile 200 Millionen Nutzer und mehr als 85.000 Unternehmenskunden hat. Er fügte hinzu, dass die Nutzer den Chatbot täglich 200 Millionen Mal abfragen.

