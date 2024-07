will weiter sparen. Da die im April angekündigten Maßnahmen nicht ausreichten, "senken wir weiter kurzfristig die Sach-, Personal- und rojektkosten", schrieb der zuständige Lufthansa-Bereichsvorstand Jens Ritter laut Handelsblatt in einem im Intranet veröffentlichten Brief. Die Erlöse der Kernmarke seien niedriger als erwartet bei gleichzeitig anhaltend hohen Kosten.

FIELMANN

hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr vor allem dank des Wachstums auf den internationalen Märkten deutlich gesteigert. Die operative Marge legte dank Sparmaßnahmen zu.

HELSING

Das KI-Rüstungsunternehmen Helsing hat in einer Serie-C-Finanzierungsrunde 450 Millionen Euro erhalten. Die Runde wurde von General Catalyst angeführt, weitere beteiligte Investoren sind Elad Gil, Accel, Saab, Lightspeed, Plural und Greenoaks.

HOCHTEIIEF

Bei Hochtief erhalten rund 2.500 Beschäftigte in der Essener Konzernzentrale und in den deutschen Niederlassungen mehr Geld. Im September erhalten sie zunächst eine Inflationsausgleichsprämie von 1.750 Euro. Im Januar folgt dann eine Anhebung der Löhne um 275 Euro und der Gehälter um 255 Euro. Außerdem sollen die Einkommen jeweils zum Juni nächsten und übernächsten Jahres noch einmal um 4,2 bzw 3,9 Prozent steigen.

NORDEX

hat mit der E energija group einen Vertrag über die Lieferung und Installation ein 42-MW-Windprojekt in Litauen unterzeichnet. Der Auftrag umfasst zudem einen Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über 35 Jahre.

APPLE

Die Europäische Kommission hat von Apple angebotene Zugeständnisse bei der Bezahlfunktion für rechtsverbindlich erklärt. Damit würden die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission ausgeräumt.

ARCHEGOS

Bill Hwang, Gründer des im März 2021 kollabierten Hedgefonds Archegos Capital Management, ist verurteilt worden. Eine Jury in New York sprach ihn der Manipulation von Aktienkursen und des Bankenbetrugs schuldig.

BARRY CALLEBAUT

hat mit kräftigen Schwankungen beim Kakaopreis zu kämpfen. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres bei einer nur leicht höheren Absatzmenge deutlich steigern, weil es die hohen Kakaopreise weitergeben konnte.

BHP

wird seine australischen Nickelaktivitäten im Laufe dieses Jahres aufgrund eines weltweiten Überangebots des Metalls, einem der wichtigsten Bestandteile von Batterien für Elektrofahrzeuge, einstellen.

CREDIT AGRICOLE

befindet sich einem Bericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf der Hanseatic Bank, die sich im Besitz der Societe Generale befindet. Die mögliche Transaktion würde das deutsche Verbraucherkreditgeschäft mit rund 600 Millionen Euro bewerten, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen.

PEPSICO

hat zwar einen Gewinn für das zweite Quartal gemeldet, der die Erwartungen übertraf. Der Umsatz blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Eine Schwäche bei Fertiggerichten in Nordamerika und die Auswirkungen von Produktrückrufen bei Quaker Foods belastete den US-Konzern.

