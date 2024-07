hat Umsatz und Gewinn in den ersten sechs Monaten gesteigert und die Ziele für 2024 bestätigt. Außerdem ernannte der Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller einen neuen Finanzvorstand. Stewart Harris soll laut Mitteilung die Nachfolge von Tom Hallam antreten, der am 31. Januar in den Ruhestand geht.

JULIUS BÄR

hat nach längerer Suche einen neuen Chef gefunden. Stefan Bollinger, Partner bei Goldman Sachs, werde zum Chief Executive Officer von Julius Bär ernannt und Anfang 2025 starten.

PORSCHE

Porsche-Aktien sind am Dienstagmorgen die Verlierer im DAX, nachdem der Sportwagenhersteller die Ziele für das Gesamtjahr deutlich gesenkt und dies mit Lieferengpässen infolge der Überflutung eines wichtigen europäischen Aluminiumlieferanten begründet hat.

AKZO NOBEL

hat im zweiten Quartal zwar dank eines höheren Absatzes etwas mehr umgesetzt als im Vorjahr und den Gewinn gesteigert. Der niederländische Farbenhersteller, zu dem Marken wie Dulux und Molto gehören, verfehlte beim Ergebnis aber die Erwartungen der Analysten und zeigte sich für den operativen Gewinn im Gesamtjahr pessimistischer.

ENI

will KKR eine Minderheitsbeteiligung seiner Tochtergesellschaft Enilive verkaufen. Der italienische Energieriese vereinbarte laut eigenen Angaben mit der US-Investmentfirma eine befristete Exklusivitätsvereinbarung über eine mögliche Beteiligung an dem auf Biokraftstoffe spezialisierten Tochterunternehmen.

GE AEROSPACE

hat das zweite Quartal 2024 deutlich über der Markterwartung abgeschlossen und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben.

GOOGLE

Die Gespräche der Alphabet-Tochter über die Übernahme des Cybersecurity-Startups Wiz für geplante 23 Milliarden US-Dollar sind nach Angaben einer Person, die mit den Gesprächen vertraut ist, gescheitert. In einer E-Mail an die Mitarbeiter, die am Montag verschickt und vom Wall Street Journal eingesehen wurde, erklärte Wiz-Chef Assaf Rappaport, dass das Unternehmen nun einen Börsengang anstrebe.

KÜHNE + NAGEL

hat seinen Umsatz im zweiten Quartal dank einer Belebung der Nachfrage nach Luftfracht gesteigert. Das Ergebnis konnte unter anderem wegen Restrukturierungskosten allerdings nicht mithalten.

LINDT & SPRÜNGLI

hat im ersten Halbjahr 2024 von Preissteigerungen zur Kompensation höherer Kakaopreise und einem soliden Volumen-/Mixwachstum profitiert.

LOGITECH

hat nach einem starken ersten Geschäftsquartal den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

THALES

hat seine Prognosen für das Umsatzwachstum und eine wichtige Rentabilitätsmarge in diesem Jahr eingegrenzt. Das französische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen rechnet nun mit organischem Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent anstatt 4 bis 6 Prozent. Die vielbeachtete operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge) sieht der Konzern nun zwischen 11,7 und 11,8 Prozent anstatt 11,7 bis 12 Prozent.

TESLA

Bei Tesla sollen nach dem Willen von Chef Elon Musk im nächsten Jahr erstmals selbst entwickelte humanoide Roboter zum Einsatz kommen. Laut Musk soll der Elektroauto -Hersteller den Roboter zunächst für den internen Gebrauch nutzen und ihn dann ab 2026 für andere Unternehmen produzieren.

TOYOTA MOTOR

will aus dem Bestand japanischer Banken und Versicherer eigene Aktien im Wert von 806,8 Milliarden japanischen Yen (umgerechnet 5,14 Milliarden US-Dollar) zurückkaufen. Der japanische Automobilhersteller kündigte an, ein Angebot von 2.781 Yen je Aktie zu starten.

