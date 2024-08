sieht die Talsohle bei der Bewertung von Immobilienvermögen in greifbarer Nähe und erwartet laut Mitteilung eine "Stabilisierung der Immobilienwerte innerhalb der kommenden Monate".

PWO

hat bei leichtem Wachstum im zweiten Quartal operativ etwas weniger verdient. Das EBIT ging um 1,2 Prozent auf 8 Millionen Euro zurück, während der Umsatz um 1,6 Prozent auf 141,8 Millionen Euro stieg, wie das Unternehmen im badischen Oberkirch mitteilte.

STRATEC

hat im zweiten Quartal die erhoffte "deutlich verbesserte Geschäftsdynamik" gespürt und sowohl Umsätze als auch Gewinne signifikant gesteigert.

GENERALI

hat im ersten Halbjahr trotz deutlich höherer Prämieneinnahmen weniger verdient. Im operativen Geschäft konnte die Assicurazioni Generali das Ergebnis aber noch leicht steigern.

NEWS CORP

hat in seinem vierten Geschäftsquartal den Umsatz erhöht und einen Gewinn erzielt, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust angefallen war. Der in New York ansässige Medienkonzern, zu dessen Tochtergesellschaft Dow Jones auch das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, profitierte von einer guten Entwicklung im Buchgeschäft, bei digitalen Immobiliendiensten und Dow Jones.

GLEAN

könnte in einer neuen Finanzierungsrunde seine Bewertung innerhalb von sechs Monaten auf rund 4,5 Milliarden US-Doller verdoppeln. Informierten Personen zufolge dürfte das KI-Startup von Investoren weitere 250 Millionen US-Dollar einsammeln.

RTL

Ein Anstieg der TV-Werbeeinnahmen hat der RTL Group im ersten Halbjahr einen leicht höheren Umsatz beschert, trotz eines Erlösrückgangs bei der Produktionsfirma Fremantle. Rückenwind gab es von höheren Streaming-Umsätzen. Die Bertelsmann-Tochter bekräftigte den Ausblick für das Gesamtjahr.

SAMSUNG

ruft in den USA 1,12 Millionen Elektroherde zurück. Betroffen seien 30 Modelle, die zwischen 2013 und 2024 hergestellt wurden.

