hat einen Rechtsstreit in Florida gewonnen, in dem behauptet wurde, dass sein inzwischen eingestelltes Medikament gegen Sodbrennen, Zantac, Prostatakrebs verursacht habe. Dies ist der jüngste Sieg für GSK in einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten über das Medikament.

PHARMAKONZERNE

Die US-Regierung hat mit den Pharmaherstellern erstmals niedrigere Preise für Medikamente ausgehandelt - ein Wendepunkt in den Bemühungen, die hohen Gesundheitskosten einzudämmen. Medicare - die öffentliche und bundesstaatliche Krankenversicherung innerhalb des US-Gesundheitssystems - wird die Preise ab 2026 zahlen.

August 16, 2024 07:00 ET (11:00 GMT)