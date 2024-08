hat im Quartal die Erwartungen übertroffen und Börsenpläne für seine Talabat-Tochter in Dubai noch in diesem Jahr angekündigt.

DZ BANK

hat im ersten Halbjahr einen leichten Gewinnrückgang verbucht. Das Zentralinstitut der Volks- und Raiffeisenbanken profitierte einerseits unter anderem von einem starken Fondsgeschäft bei der Union Investment. Andererseits wirkten sich dagegen negative Bewertungseffekte und eine höhere Risikovorsorge belastend aus.

FIELMANN

hat nach den endgültigen Ergebnissen im ersten Halbjahr auch unter dem Strich den Gewinn gesteigert.

NORDLB

hat dank eines guten Zinsergebnisses den Gewinn im ersten Halbjahr um mehr als die Hälfte gesteigert.

METRO

hat den britischen Foodservice-Spezialisten Caterite Food & Wineservice übernommen. Damit will der Lebensmittelgroßhändler sein Belieferungsgeschäft in Großbritannien stärken.

SCHOTT PHARMA

hat nach der guten Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres die Umsatzprognose erhöht.

STO

hat nach überproportionalen Gewinnrückgängen im ersten Halbjahr die Umsatz- und Gewinnziele für das Gesamtjahr deutlich gesenkt und auch gleich die Ziele für 2025 kassiert.

HONDA/NISSAN/TOYOTA

Die großen japanischen Autokonzerne bereiten sich auf den Taifun "Shanshan" vor. Toyota, Honda und Nissan wollen die Produktion an einigen Standorten unterbrechen.

PERNOD RICARD

hat sich mit Blick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres vorsichtig gezeigt. Es werde ein verhaltenes Quartal werden, was unter anderem dem schwierigen Umfeld in China sowie dem Abbau von Lagerbeständen in den USA geschuldet sei.

