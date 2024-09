Im Streit um die Zukunft des Stahlgeschäfts von Thyssenkrupp steht die Gewerkschaft IG Metall der vorgesehenen 50-prozentigen Beteiligung des tschechischen Investors Daniel Kretinsky nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, drängt jedoch auf eine ausreichende finanzielle Ausstattung des Tochterunternehmens vor der Verselbstständigung.

APPLE

muss wohl Milliarden an Steuern in Irland nachzahlen. "Irland hat Apple eine rechtswidrige Beihilfe gewährt, die zurückzufordern ist", urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) und bestätigte damit eine Entscheidung der EU-Kommission, die die Steuervergünstigungen für Apple in den Jahren 1991 bis 2014 auf rund 13 Milliarden Euro bezifferte.

ASTRAZENECA

hat einen Misserfolg mit einem wichtigen Hoffnungsträger erlitten. Das Mittel "Datopotamab Deruxtecan" hat Studienziele verfehlt, was ein Risiko für die angestrebte Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA in einigen Wochen darstellt.

GOOGLE

muss nach einem Urteil des höchsten europäischen Gerichts eine Geldbuße von 2,4 Milliarden Euro wegen "Missbrauchs seiner beherrschenden Stellung durch Begünstigung des eigenen Preisvergleichsdiensts" zahlen.

