hat im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang seiner Tochter Talabat Details zu deren Geschäftsentwicklung und -erwartungen veröffentlicht. Talabat betreibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und anderen Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika - in insgesamt 8 Ländern in MENA - das Essens- und Lebensmittellieferungs- sowie Quick-Commerce-Geschäft für Delivery Hero. Ein IPO ist im vierten Quartal am Dubai Financial Market geplant, Delivery Hero will auch nach dem IPO eine Mehrheitsbeteiligung behalten.

VOLKSWAGEN

Die Verhandlungen über einen neuen Haustarifvertrag starten rund einen Monat früher als geplant. Sie beginnen am 25. September in Hannover, wie IG Metall und die Arbeitgeberseite laut Gesamtbetriebsrat bekanntgaben. Der Betriebsrat rechnet vor dem Hintergrund der Verschärfung des Sparprogramms bei Volkswagen und der Aufkündigung der Beschäftigungssicherung durch das Unternehmen mit komplexen und langwierigen Gesprächen.

SPRINGER NATURE

wagt den Schritt an die Börse. Wie das Unternehmen mitteilte, soll der Börsengang in Frankfurt abhängig von den Marktbedingungen bis Jahresende stattfinden. Das Angebot soll sich aus Aktien aus einer Kapitalerhöhung von 200 Millionen Euro und aus dem Verkauf bestehender Aktien aus dem Bestand des Finanzinvestors BC Partners zusammensetzen. Mehrheitseigentümer Holtzbrinck werde zum Zeitpunkt des IPO keine Aktien verkaufen.

MTU

hat eine Unternehmensanleihe mit einem Nominalwert von 750 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Erlöse sollen unter anderem zur Refinanzierung der bestehenden Unternehmensanleihe genutzt werden, wie der Triebwerkshersteller mitteilte. Letztere hat einen Nominalwert von 500 Millionen Euro und läuft bis zum 1. Juli nächsten Jahres.

SANOFI

