baut sein Geschäft in Großbritannien mit einem Zukauf aus. Das IT-Unternehmen übernimmt den Systemintegrator Qolcom Limited, der im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 30 Millionen Euro erzielte.

MUTARES

kauft in Frankreich zu. Das SDAX-Unternehmen hat ein Angebot für die Übernahme von Alcura France, einen Spezialisten für Produkte im Bereich der häuslichen Pflege, abgegeben. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

APPLIED NUTRITION

Der Börsengang von Applied Nutrition rückt näher. Das IPO soll an der Börse London im Oktober erfolgen. Das Unternehmen peilt einen Streubesitz von mindestens 25 Prozent an und hofft auf eine Aufnahme in den Leitindex FTSE 100.

ASTRAZENECA

hat sich mit einer Lizenzierungsvereinbarung Zugang zu einer experimentellen Therapie für bestimmte kardiovaskuläre Erkrankungen verschafft. Der Deal mit der CSPC Pharmaceutical Group hat Volumen von bis zu 2 Milliarden US-Dollar.

ATOS

Nach dem gescheiterten Verkauf des Cybersicherheitsgeschäfts von Atos an die französische Regierung unternimmt das angeschlagene IT-Unternehmen einen neuen Versuch. Der französische Konzern hat er der Regierung einen weiteren Vorschlag unterbreitet, der auch einen Restrukturierungsplan beinhaltet.

BP

tritt bei seinen Nachhaltigkeitszielen einen weiteren Schritt zurück. Der Energiekonzern verfolgt nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters bei der Förderung von Öl und Gas bis 2030 keinerlei Reduktionsziele mehr. Vor vier Jahren hatte BP noch angekündigt, innerhalb von 10 Jahren die Förderung um 40 Prozent senken zu wollen, im Februar erfolgte dann eine Abschwächung dieses Ziels auf eine Senkung der Fördermengen um 25 Prozent.

CHEVRON

verkauft seine Anteile an Ölsand- und Schieferprojekten in der kanadischen Provinz Alberta für 6,5 Milliarden US-Dollar an Canadian Natural Resources.

NINTENDO

Der saudische Staatsfonds könnte seine Beteiligung an Nintendo weiter erhöhen. Der Fonds erwägt, eine Anteile an japanischen Spieleherstellern aufzustocken, wie der Vize-Chef der Spiele-Sparte des Fonds, Prince Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, im Interview mit der Kyodo News andeutete. Es gebe "immer Möglichkeiten" für zusätzliche Investments.

RICHEMONT

stößt seinen Verluste machenden Online-Luxusmodeshop Yoox Net-a-Porter (YNAP) ab. Richemont verkauft YNAP an Mytheresa und beteiligt sich mit 33 Prozent an dem Münchener Online-Shop.

SHELL

rechnet im dritten Quartal im Gashandel mit einem Ergebnis auf Vorquartalsniveau. Damals hatte die Sparte 2,675 Milliarden Dollar zum bereinigten Ergebnis beigetragen. Europas führender Energiekonzern hob überdies seine Prognosen für die LNG- und die Upstream-Förderung für das Quartal an.

TELECOM ITALIA

wird mit der italienischen Regierung und dem italienischen Unternehmen Retelit über den Verkauf seines Unterseekabelgeschäfts Sparkle verhandeln. Der Verwaltungsrat des Telekomkonzerns erteilte dafür ein entsprechendes Mandat, nachdem von Regierung und Retelit ein unverbindliches Angebot in Höhe von 700 Millionen Euro vorgelegt worden ist.

