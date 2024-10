hat im dritten Quartal bei niedrigeren Ölpreisen weniger gefördert. Auch die Raffineriemarge des österreichischen Ölkonzerns sank im Quartal deutlich.

IMPERIAL BRANDS

will die Dividende erhöhen und ein größeres Aktienrückkaufprogramm als im Vorjahr starten. Der Tabakkonzern mit den Marken Davidoff, Gauloises und JPS hat im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende September) laut Mitteilung die Erwartungen an das Ergebnis wohl erfüllt.

VODAFONE

und Google arbeiten künftig in Europa und Afrika enger zusammen. Beide Unternehmen haben eine auf zehn Jahre angelegte strategische Erweiterung ihrer Partnerschaft vereinbart.

PEPSICO

hat im dritten Quartal einen unerwartet starken Umsatzrückgang verbucht und den Ausblick für das organische Wachstum gesenkt. Unter dem Strich verdiente der Konzern aber mehr als erwartet.

HONEYWELL INTERNATIONAL

plant die Ausgliederung seines Geschäftsbereichs Advanced Materials, um seine strategische Ausrichtung weiter zu vereinfachen. Der Geschäftsbereich soll bis Ende 2025 oder Anfang 2026 steuerfrei als eigenständiges, börsennotiertes US-Unternehmen ausgegliedert werden.

