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24.04.2026 06:31:29
Midnight Sun Mining präsentierte Quartalsergebnisse
Midnight Sun Mining hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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