Milestone Scientific: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Milestone Scientific präsentierte in der am 15.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 2,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at