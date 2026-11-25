On its second-quarter fiscal year 2027 earnings call, held on Nov. 24, 2026, MiniMed (NASDAQ:MMED) announced 10% organic revenue growth along with its first quarter of positive free cash flow, cash left over after operating expenses and capital investments, as an independent business. The company is turning new pump installations into long-term demand for its automated insulin delivery systems, which adjust insulin automatically based on sensor readings. Three takeaways from the call stand out for long-term investors.

New pump sales are the primary indicator of MiniMed's recurring consumable and continuous glucose monitoring (sensor-based blood sugar tracking) revenue. Every new hardware placement drives years of predictable supply sales across its global market.

The Food and Drug Administration, the U.S. health regulator, cleared MiniMed Fit, the company's first tubeless insulin pump. This decision provides MiniMed entry into patch pumps, the fastest-growing segment of insulin delivery.

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