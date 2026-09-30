MiNK Therapeutics Aktie
WKN DE: A3C5HZ / ISIN: US6036931029
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30.09.2026 15:28:32
MiNK Selected For ARPA-H Program To Advance Room-Temperature Cell Therapy
(RTTNews) - Wednesday, MiNK Therapeutics (INKT) said its agenT-797 iNKT cell therapy platform was selected for an ARPA-H-funded initiative aimed at enabling room-temperature storage and transport of cell therapies.
The program is part of ARPA-H's four-year BioStabilization Systems (BoSS) initiative, which has committed up to $87 million to reduce reliance on cryogenic cold-chain infrastructure.
MiNK will participate in a team led by Draper developing technologies to stabilize living cell therapies at room temperature.
The team plans to use AI-assisted design and freeze-assisted droplet drying to optimize formulations and preserve cell function.
MiNK will contribute its allogeneic iNKT platform, cGMP manufacturing capabilities and cell-therapy development expertise to the program.
INKT shares closed on Tuesday at $12.26, up 1.24%.
In the Premarket trading, shares are up 3.89% at $12.74.
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