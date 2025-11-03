Minmetals Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Minmetals Development hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Minmetals Development 0,040 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 13,91 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 16,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Minmetals Development 16,71 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at