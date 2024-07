Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Am Mittwoch gibt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,58 Prozent auf 4 479,93 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,239 Prozent leichter bei 4 495,49 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 506,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 495,49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 473,47 Zählern.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 485,45 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, stand der STOXX 50 bei 4 326,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 924,91 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,48 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 584,77 Punkten. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 4,71 Prozent auf 271,10 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 23,92 EUR), BP (+ 0,35 Prozent auf 4,48 GBP), BASF (+ 0,29 Prozent auf 43,94 EUR) und Diageo (+ 0,26 Prozent auf 24,87 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Novartis (-1,21 Prozent auf 97,70 CHF), Glencore (-0,99 Prozent auf 4,54 GBP), Rio Tinto (-0,97 Prozent auf 50,22 GBP), Richemont (-0,72 Prozent auf 137,35 CHF) und Siemens (-0,71 Prozent auf 180,28 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 703 012 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 575,893 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at