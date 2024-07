Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,91 Prozent schwächer bei 18 377,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 547,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 346,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 24.06.2024, einen Stand von 18 218,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 015,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, bei 16 192,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,76 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 3,31 Prozent auf 227,60 EUR), Symrise (+ 1,51 Prozent auf 114,60 EUR), Merck (+ 1,47 Prozent auf 155,00 EUR), Zalando (+ 1,12 Prozent auf 23,47 EUR) und adidas (+ 0,95 Prozent auf 232,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-8,32 Prozent auf 14,38 EUR), Daimler Truck (-3,21 Prozent auf 35,28 EUR), Siemens Energy (-2,13 Prozent auf 25,72 EUR), Heidelberg Materials (-2,13 Prozent auf 99,88 EUR) und SAP SE (-1,48 Prozent auf 193,82 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 24 137 583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,193 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,62 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at