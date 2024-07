Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Am Dienstag notierte der SDAX via XETRA letztendlich 2,03 Prozent leichter bei 14 326,04 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 106,264 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,110 Prozent auf 14 606,65 Punkte an der Kurstafel, nach 14 622,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 616,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 326,04 Zählern.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 15 038,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, lag der SDAX-Kurs bei 14 459,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 225,60 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,65 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Grand City Properties (+ 2,93 Prozent auf 11,23 EUR), Drägerwerk (+ 2,35 Prozent auf 52,30 EUR), GRENKE (+ 1,83 Prozent auf 25,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,69 Prozent auf 18,63 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,54 Prozent auf 7,27 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen CompuGroup Medical SE (-32,16 Prozent auf 16,20 EUR), Schaeffler (-5,67 Prozent auf 5,32 EUR), Vitesco Technologies (-5,33 Prozent auf 59,50 EUR), Douglas (-5,11 Prozent auf 16,90 EUR) und SMA Solar (-4,63 Prozent auf 26,38 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 796 435 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 7,248 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

