Minuszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich letztendlich leichter

Der ATX Prime verlor letztendlich an Boden.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,28 Prozent tiefer bei 1 836,64 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,106 Prozent auf 1 839,80 Punkte an der Kurstafel, nach 1 841,76 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 1 839,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 811,95 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 0,140 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 25.06.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 812,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 785,62 Punkte. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, bei 1 638,18 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,15 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Polytec (+ 2,42 Prozent auf 3,38 EUR), Andritz (+ 1,96 Prozent auf 57,25 EUR), Erste Group Bank (+ 1,21 Prozent auf 47,57 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,98 Prozent auf 36,05 EUR) und S IMMO (+ 0,91 Prozent auf 22,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Frequentis (-4,46 Prozent auf 30,00 EUR), AT S (AT&S) (-4,15 Prozent auf 18,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,74 Prozent auf 10,30 EUR), PORR (-3,34 Prozent auf 13,88 EUR) und Lenzing (-3,15 Prozent auf 32,30 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 079 241 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,247 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

