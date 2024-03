Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels leichter

SPI-Handel am Montagmorgen.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent auf 15 306,81 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,974 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,082 Prozent tiefer bei 15 316,00 Punkten, nach 15 328,51 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 15 316,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 306,81 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 14 798,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 601,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 13 905,31 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,06 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 452,41 Punkten. 14 455,60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Idorsia (+ 6,86 Prozent auf 1,95 CHF), ObsEva (+ 5,26 Prozent auf 0,02 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,49 Prozent auf 5,34 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,99 Prozent auf 0,08 CHF) und Orascom Development (+ 2,37 Prozent auf 4,32 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Meyer Burger (-9,47 Prozent auf 0,04 CHF), Kinarus (-8,33 Prozent auf 0,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,00 Prozent auf 0,55 CHF), Logitech (-6,58 Prozent auf 78,70 CHF) und ASMALLWORLD (-3,27 Prozent auf 1,48 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 10 625 624 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 258,809 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,86 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at