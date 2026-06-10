Miroku legte Quartalsergebnis vor

Miroku ließ sich am 09.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Miroku die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 54,61 JPY, nach 30,46 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,67 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at