25.11.2025 06:31:28
MISC Bh: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
MISC Bh hat sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,12 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 MYR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,60 Prozent auf 2,80 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,96 Milliarden MYR gelegen.
