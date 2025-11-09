Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
|
09.11.2025 08:00:00
Missing Link: Wie es bei Linux ohne Linus Torvalds weiterginge
Allerlei Mythen ranken um die Frage, wer im Fall der Fälle die Leitung von Linux übernimmt. Dabei gibt es eine Nachfolgeregelung. Die kennt nur kaum jemand.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
