Mitsubishi Materials präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsubishi Materials hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 72,98 JPY gegenüber 28,42 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 398,51 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 475,89 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at