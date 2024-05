Mitsubishi UFJ Financial Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsubishi UFJ Financial Group äußerte sich am 15.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsubishi UFJ Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 18,29 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,108 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 4,66 Milliarden USD erwartet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,860 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 74,02 Milliarden USD, während im Vorjahr 63,90 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,803 USD und einen Umsatz von 76,55 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at