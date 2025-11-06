Mitsui OSKLines zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui OSKLines präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,96 Milliarden USD – eine Minderung von 4,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,11 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at