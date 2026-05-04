Mitsui präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsui veröffentlichte am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 78,04 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 86,09 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3 638,96 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3 679,33 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 291,12 JPY. Im Vorjahr waren 306,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,55 Prozent auf 13 995,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 14 662,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at