Mizuho Financial Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mizuho Financial Group hat am 15.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,09 Prozent auf 15,08 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,012 USD sowie einem Umsatz von 3,47 Milliarden USD gerechnet.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,370 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 48,54 Prozent auf 55,20 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 37,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,352 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 16,45 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at