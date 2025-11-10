|
Mizuno: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mizuno hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,08 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mizuno 38,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 62,98 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 58,83 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
