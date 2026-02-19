|
MKS Instruments präsentierte Quartalsergebnisse
MKS Instruments hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,03 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 935,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,37 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,81 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,93 Milliarden USD – ein Plus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem MKS Instruments 3,59 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
