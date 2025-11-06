MNTN A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MNTN A äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MNTN A -0,050 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 70,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 57,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at