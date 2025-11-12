Mobile Infrastructure informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mobile Infrastructure veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,1 Millionen USD – eine Minderung von 6,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at