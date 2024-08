MOL Hungarian Oil and Gas A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MOL Hungarian Oil and Gas A ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MOL Hungarian Oil and Gas A die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 194,69 HUF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MOL Hungarian Oil and Gas A noch ein Gewinn pro Aktie von 123,86 HUF in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 960,82 Milliarden HUF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2 372,64 Milliarden HUF ausgewiesen.

