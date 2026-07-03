IDS Aktie
WKN DE: A0B55V / ISIN: FR0000079691
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03.07.2026 12:23:20
Monaco IDs suspect in bomb attack on Ukrainian oligarch
Authorities issued an arrest warrant after investigators identified a suspect in a bombing that injured a Ukrainian-born businessman and two other people. Media report that the suspect was a woman dressed as a man.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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