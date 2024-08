Monogatari stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Monogatari stellte am 09.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 32,30 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,07 Prozent auf 26,57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 158,14 JPY gegenüber 129,46 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 107,16 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 92,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.

