Montagshandel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Montagmittag zu

Heute zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0,87 Prozent auf 1 862,85 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,035 Prozent fester bei 1 847,40 Punkten in den Handel, nach 1 846,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 1 863,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 847,01 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 798,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 1 704,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 590,15 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit PORR (+ 2,71 Prozent auf 14,40 EUR), Raiffeisen (+ 2,66 Prozent auf 17,37 EUR), Andritz (+ 2,00 Prozent auf 56,05 EUR), STRABAG SE (+ 1,97 Prozent auf 41,40 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,93 Prozent auf 45,97 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-1,36 Prozent auf 8,70 EUR), S IMMO (-1,36 Prozent auf 21,80 EUR), Telekom Austria (-1,27 Prozent auf 8,58 EUR), Lenzing (-1,15 Prozent auf 34,40 EUR) und FACC (-0,99 Prozent auf 6,99 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 119 043 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,334 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

