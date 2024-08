Montagshandel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der SLI auch am Montagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Montag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,54 Prozent stärker bei 1 929,19 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,326 Prozent fester bei 1 925,03 Punkten, nach 1 918,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 925,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 929,66 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.07.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 002,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der SLI 1 918,50 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 1 749,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,39 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 1,70 Prozent auf 1,02 CHF), Zurich Insurance (+ 1,50 Prozent auf 467,70 CHF), Temenos (+ 1,43 Prozent auf 56,55 CHF), Straumann (+ 1,30 Prozent auf 112,95 CHF) und Partners Group (+ 1,29 Prozent auf 1 138,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Givaudan (-0,24 Prozent auf 4 174,00 CHF), Lonza (-0,07 Prozent auf 554,60 CHF), Roche (+ 0,11 Prozent auf 277,40 CHF), Schindler (+ 0,18 Prozent auf 227,40 CHF) und Nestlé (+ 0,18 Prozent auf 89,16 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 187 978 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 241,483 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,08 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at