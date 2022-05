Montana Tech Components-Aktie verliert: Umsatzsteigerung, gleichzeitig aber weniger Gewinn

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 17,9 Prozent auf 61,9 Mio. Euro. Der Rückgang sei "auf die überproportional hohen Produktions- und vor allem Energiekosten infolge der des russischen Kriegs gegen die Ukraine zurückzuführen", teilte MTC am Dienstag mit.

Die Gruppe besteht aus dem Batteriehersteller Varta, Verpackungshersteller Aluflexpack sowie dem Systemkomponentenhersteller und Flugzeugzulieferer Montana Aerospace. Der Gesamtumsatz bis März kletterte um 15,9 Prozent auf 505,4 Mio. Euro. Das Quartalsergebnis basiere "auf dem konstanten Umsatzanstieg der Aluflexpack AG sowie einem stetigen Zuwachs an Marktanteilen der Montana Aerospace AG", hieß es von Montana Tech Components. Bei der Montana Aerospace habe es einen "deutlichen Umsatzanstieg" gegeben, vor allem im Bereich E-Mobilität und Aerospace.

Man habe "in der Coronakrise - entgegen den Trends - voll in den Ausbau unserer Fertigungskapazitäten und -kompetenzen investiert", unter anderem in Unternehmensakquisitionen, neue Werke sowie Forschung und Entwicklung in Zukunftsmärkten, so MTC-Chef und -Mehrheitseigentümer Tojner. Die Umsatzprognosen 2022 für Varta, Aluflexpack und Montana Aerospace bestätigte die Industriegruppe.

Die Papiere der Montana Tech Components Gruppe zeigen ich in Bern mit 4,41 Prozent auf 16,25 Franken im Minus.

cri/itz

APA