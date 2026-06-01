Morgan Ventures legte Quartalsergebnis vor

Morgan Ventures hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,77 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,97 Prozent auf 126,6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 124,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,19 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25,88 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 227,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 306,53 Millionen INR, während im Vorjahr 93,52 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at