Die Renditen sanken weiter deutlich, diesmal, nachdem der ISM-Index für die US-Industrie unter Erwarten und zudem im Schrumpfungsbereich ausgefallen war.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0906 +0,0% 1,0903 1,0886 -1,3%

EUR/JPY 170,26 +0,0% 170,21 169,96 +9,4%

EUR/CHF 0,9762 -0,1% 0,9768 0,9754 +5,2%

EUR/GBP 0,8516 +0,0% 0,8515 0,8511 -1,8%

USD/JPY 156,11 0% 156,11 156,12 +10,8%

GBP/USD 1,2807 +0,0% 1,2805 1,2790 +0,7%

USD/CNH 7,2566 +0,1% 7,2520 7,2560 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 69.021,77 -0,1% 69.064,03 69.131,67 +58,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar fiel mit den sinkenden Zinsen zurück, der Euro stieg auf 1,0900 Dollar, den höchsten Stand seit Mitte März.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,32 74,22 -1,2% -0,90 +1,1%

Brent/ICE 77,71 78,36 -0,8% -0,65 +2,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise fielen nach den jüngsten Beschlüssen der Opec+ um bis zu 3,8 Prozent auf die niedrigsten Niveaus seit Februar. Das Ölförderkartell hat seine Förderkürzungen zwar bis zum nächsten Jahr verlängert, allerdings beinhaltet die Maßnahme auch mögliche höhere Fördermengen später im Jahr, wie Marktexperten betonten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.348,45 2.350,83 -0,1% -2,38 +13,9%

Silber (Spot) 30,62 30,78 -0,5% -0,16 +28,8%

Platin (Spot) 1.019,73 1.016,50 +0,3% +3,23 +2,8%

Kupfer-Future 4,69 4,68 +0,2% +0,01 +19,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte mit Rückenwind von sinkenden Anleiherediten und dem schwächeren Dollar um knapp 1 Prozent zu auf 2.349 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank könnte nach Aussage ihres Gouverneurs Kazuo Ueda weitere Anpassungen an ihrer Geldpolitik vornehmen, wenn die Inflation im Rahmen der Prognosen der Bank of Japan (BoJ) steigt. "Wenn es Änderungen an den Aussichten für die Wirtschaft und die Preise oder die Risiken in diesem Zusammenhang gibt, können dies Gründe sein, die Zinsen zu verändern", sagte Ueda vor einem Parlamentsausschuss und bekräftigte damit frühere Aussagen.

EFSF

Die Ratingagentur S&P-Global hat die Bonität auf "AA-" von "AA" gesenkt und mit einem stabilen Ausblick versehen. Hintergrund ist laut Mitteilung von S&P, die am 31. Mai erfolgte Abstufung der Kreditwürdigkeit Frankreichs - ebenfalls von "AA" auf "AA-".

DEUTSCHE BANK

hat die angekündigte Emission von zusätzlichem Kernkapital abgeschlossen. Die Wertpapiere im Volumen von 1,5 Milliarden Euro haben einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 8,125 Prozent bis zum 30. April 2030.

LUFTHANSA

hat eingewilligt, Fluggästen in den USA Flugkosten in Höhe von insgesamt 775 Millionen Dollar für Flüge zu erstatten, die wegen der Covid-19-Pandemie gestrichen oder erheblich geändert worden waren. Das US-Verkehrsministerium kündigte zudem die Verhängung einer Strafe in Höhe von 1,1 Millionen Dollar wegen extremer Verzögerungen bei der Erstattung von Flugkosten an.

MOELLER MAERSK

hat seine Prognose für das Gesamtjahr nach Anfang Mai erneut angehoben, weil die Störungen im Roten Meer und die starke Nachfrage nach Schiffen die Frachtraten weiter steigen lassen. Maersk rechnet nun mit einem EBITDA von 7 bis 9 Milliarden Dollar gegenüber zuvor noch 4 bis 6 Milliarden. Analysten kalkulierten zuletzt für das Gesamtjahr mit 6,09 Milliarden Dollar. Das Unternehmen rechnet außerdem nun mit einem freien Cashflow von mindestens 1 Milliarde Dollar, nachdem es zuvor von einem Ergebnis von besser als minus 2 Milliarden Dollar ausgegangen war.

MICROSOFT / HITACHI

haben eine milliardenschwere Zusammenarbeit angekündigt, um die Einführung von generativer Künstlicher Intelligenz zu beschleunigen - die neueste in einer Reihe von Partnerschaften und Investitionen beider Unternehmen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2024 01:39 ET (05:39 GMT)