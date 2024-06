Die Renditen der US-Anleihen zogen trotz eher schwacher Konjunkturdaten leicht an., nachdem sie zuvor deutlicher gefallen waren.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0719 +0,1% 1,0704 1,0718 -2,9%

EUR/JPY 170,32 +0,1% 170,11 170,07 +9,5%

EUR/CHF 0,9550 +0,1% 0,9542 0,9544 +2,9%

EUR/GBP 0,8465 +0,1% 0,8456 0,8452 -2,4%

USD/JPY 158,89 -0,0% 158,92 158,68 +12,8%

GBP/USD 1,2664 +0,0% 1,2659 1,2680 -0,5%

USD/CNH 7,2866 -0,0% 7,2900 7,2890 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 64.498,63 -0,8% 65.007,08 64.793,63 +48,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die steigenden US-Marktzinsen halfen dem Dollar. Der Dollarindex legte um 0,4 Prozent zu. Der Franken fiel nach der Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank lehrbuchmäßig deutlicher zurück. Zudem hatte er in den vergangenen Wochen stark zugelegt, was der SNB die Lockerung erleichtert hatte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 82,17 -100,0% -82,17 +13,3%

Brent/ICE 85,63 85,71 -0,1% -0,08 +12,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise stiegen um bis zu 0,7 Prozent, nachdem die Erdölvorräte der USA in der vergangenen Wochen deutlicher als angenommen gesunken waren.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.363,53 2.359,98 +0,2% +3,55 +14,6%

Silber (Spot) 30,62 30,73 -0,3% -0,11 +28,8%

Platin (Spot) 986,78 983,00 +0,4% +3,78 -0,5%

Kupfer-Future 4,54 4,56 -0,6% -0,03 +15,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Zinssenkungsspekulation stützte laut Marktteilnehmern den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 2.360 Dollar. Daneben hieß es, die langfristigen Aussichten für Gold seien positiv, weil zum einen die anhaltende Nachfrage der Zentralbanken und zum anderen bevorstehende Wahlen in wichtigsten Volkswirtschaften die Attraktivität des Goldes als sicherer Hafen unterstützen dürften.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

GROßBRITANNIEN - Konjunktur

Das GfK-Verbrauchervertrauen ist im Juni auf -14 von -17 im Mai gesunken. Die Prognose lautete auf -16.

JAPAN - Inflation

Die Verbraucherpreise in Japan sind im Mai beschleunigt gestiegen. Insgesamt kletterten die Verbraucherpreise im Mai verglichen mit dem Vorjahresmonat um 2,8 Prozent. Im April hatte sich der Anstieg noch auf 2,5 Prozent belaufen. In der Kernrate betrug der Anstieg dagegen 2,5 Prozent. Hier hatte die Prognose auf 2,6 Prozent gelautet.

USA - Geldpolitik

Thomas Barkin, Präsident der Fed-Filiale Richmond, hält das aktuelle Zinsniveau für ausreichend, um das Preiswachstum zu bremsen. Es werde jedoch einige Zeit dauern, bis die höheren Zinssätze in der Realwirtschaft voll zum Tragen kämen.

SÜDZUCKER

Die Ratingagentur S&P hat die Bonität auf "BBB/A-2" erhöht. Der Ausblick ist stabil.

ORACLE

hat angekündigt, in den nächsten zehn Jahren mehr als 1 Milliarde Dollar in eine dritte Cloud-Region in Madrid zu investieren.

