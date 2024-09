METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.518,30 2.511,81 +0,3% +6,49 +22,1%

Silber (Spot) 28,77 28,73 +0,1% +0,04 +21,0%

Platin (Spot) 961,45 956,10 +0,6% +5,35 -3,1%

Kupfer-Future 4,11 4,08 +0,7% +0,03 +4,3%

Der Goldpreis verbilligte sich um 0,2 Prozent vor dem Hintergrund etwas ausgepreister Zinssenkungsfantasie für den Zinsentscheid der Fed am 18. September.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

UKRAINE

Die Ukraine darf mit westlichen Waffen künftig möglicherweise Angriffe tiefer im russischen Gebiet ausführen. US-Außenminister Blinken signalisierte bei einem Kurzbesuch in Kiew, dass der Westen in Erwägung zieht, dies zuzulassen.

JAPAN - GELDPOLITIK

Die japanische Notenbank sollte die Zinsen nach Ansicht von Ratsmitglied Naoki Tamura in der zweiten Hälfte ihres derzeitigen Prognosehorizonts auf mindestens 1 Prozent anheben. Derzeit laufen die Prognosen der Bank of Japan (BoJ) über einen Zeitraum von drei Jahren bis März 2027. Die zweite Hälfte des Prognosehorizonts beginnt also im Oktober 2025.

FRAPORT

Der Frankfurter Flughafen hat im Ferienmonat August einen weiteren Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet. Der Airport wurde von rund 6,1 Millionen Fluggästen genutzt, ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Von den Passagierzahlen im Vorkrisenjahr 2019 lag der Monatswert allerdings noch etwa 12,1 Prozent entfernt.

GSK

hat in den USA einen weiteren Vergleich um das vom Markt zurückgezogene Medikament Zantac gegen Sodbrennen geschlossen.

GOOGLE

steht in Irland eine Untersuchung der dortigen Datenschutzbehörde ins Haus. Sie prüft, ob das Unternehmen vor der Entwicklung eines seiner KI-Modelle die Datenschutzauflagen erfüllt hat.

UBS/MORGAN STANLEY

Ein Team von UBS-Beratern, das ein Vermögen von 2,7 Milliarden Dollar verwaltete, hat sich dem neuen Vermögensverwaltungskomplex von Morgan Stanley in New York angeschlossen.

