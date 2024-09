DEVISEN

EUR/USD 1,1097 +0,2% 1,1076 1,1090 +0,5%

EUR/JPY 155,52 -0,3% 155,95 155,67 -0,1%

EUR/CHF 0,9390 -0,1% 0,9397 0,9400 +1,2%

EUR/GBP 0,8436 -0,1% 0,8442 0,8435 -2,7%

USD/JPY 140,15 -0,5% 140,79 140,40 -0,5%

GBP/USD 1,3155 +0,3% 1,3121 1,3147 +3,4%

USD/CNH 7,1030 +0,0% 7,1001 7,0962 -0,3%

BTC/USD 58.466,65 -2,0% 59.649,30 59.017,55 +34,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab parallel zu den sinkenden US-Marktzinsen nach. Der Dollarindex büßte 0,3 Prozent ein.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,77 68,65 +0,2% +0,12 -3,1%

Brent/ICE 71,58 71,61 -0,0% -0,03 -5,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise verteidigten im US-Handel ihre Erholungsgewinne der Vortage, ausgelöst von Förderausfällen durch den Wirbelsturm Francine im Golf von Mexiko und an der US-Küste.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.587,76 2.577,99 +0,4% +9,77 +25,5%

Silber (Spot) 31,06 30,71 +1,2% +0,35 +30,6%

Platin (Spot) 1.001,93 998,87 +0,3% +3,06 +1,0%

Kupfer-Future 0,00 4,18 0% 0 +5,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold profitierte von den sinkenden Marktzinsen und dem schwächeren Dollar. Die Feinunze verteuerte sich nach dem kräftigen Vortagesanstieg um weitere 0,9 Prozent bzw. 23 Dollar auf 2.582. Im Tages- und zugleich neuen Allzeithoch waren es 2.586 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

US-INNENPOLITIK

Donald Trump war offenbar erneut das Ziel eines Attentatsversuchs. Agenten des Secret Service haben am Sonntag in Trumps Golfclub in West Palm Beach in Florida auf einen Bewaffneten geschossen, während der ehemalige Präsident in der Nähe Golf spielte. Trump wurde nicht verletzt. Der Verdächtige konnte fliehen, wurde aber wenig später verhaftet. Das FBI geht von einem Attentatsversuch aus.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Wirtschaft hat im August weitere Anzeichen von Schwäche aufgewiesen. Die Industrieproduktion stieg nur noch um 4,5 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 5,1 Prozent im Juli, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Analysten hatten mit 4,7 Prozent gerechnet.

RATING DEUTSCHLAND

Fitch Ratings hat die Top-Bonitätsnote für Deutschland mit stabilem Ausblick bestätigt.

RATING KROATIEN

Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonität Kroatiens am Freitag von BBB+ auf Ai erhöht bei einem zugleich positiven Ausblick.

AXEL SPRINGER / KKR

nähern sich Berichten zufolge einer Einigung über eine Aufspaltung des Konzerns an. Wie die Financial Times (FT) und Reuters berichten, würde KKR die Mehrheit an dem Kleinanzeigen-Geschäft des Konzerns übernehmen, Vorstandschef Mathias Döpfner und Friede Springer die Mehrheit am Mediengeschäft. Über die Struktur eines Deals soll am Donnerstag in einer Aufsichtsratssitzung beraten werden, so die FT. Laut Reuters könnten bis zu einer Unterzeichnung aber noch mehrere Monate vergehen.

ROCHE

Die Tochter Genentech hat von der US-Arzneimittelaufsicht FDA die Zulassung für ihre zweimal jährlich zu verabreichende subkutane Injektionsbehandlung für Patienten mit zwei Arten von Multipler Sklerose erhalten.

