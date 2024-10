Die Sorge um die Erdölnachfrage in China drückte die Notierungen für Brent und WTI um bis zu 2,1 Prozent ins Minus. Die Opec hat ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage erneut gesenkt - insbesondere rechnen die Staaten der Gruppe mit deutlich niedrigeren Eröleinfuhren in China - dem größten Importeur der Welt. Aktuelle Daten belegen die Konjunkturschwäche. Denn Chinas Export- und Importwachstum hat sich im September deutlicher als erwartet abgeschwächt. Neben dieser fundamentalen Sicht könne aber eine weitere Eskalation des Nahostkrieges die Ölpreise wieder ganz schnell nach oben treiben, hieß es.

Am frühen Dienstag stehen die Ölpreise erneut kräftig unter Druck, nachdem Israel der US-Regierung zugesichert haben soll, im Falle eines Vergeltungsangriffs auf den Iran keine Atom- und Ölanlagen ins Visier zu nehmen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.640,47 2.646,32 -0,2% -5,85 +28,0%

Silber (Spot) 30,91 31,25 -1,1% -0,34 +30,0%

Platin (Spot) 984,20 996,50 -1,2% -12,30 -0,8%

Kupfer-Future 4,34 4,38 -0,9% -0,04 +9,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für den Goldpreis ging es mit dem festen Dollar leicht nach unten. Die Feinunze reduzierte sich um 0,2 Prozent auf 2.653 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ALLIANZ

will ihre Pläne zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem singapurischen Versicherer Income Insurance gegebenenfalls überarbeiten, nachdem die Regierung des Stadtstaates erklärt hat, dass die Transaktion in ihrer jetzigen Form nicht im öffentlichen Interesse sei.

VINCI

hat einen Auftrag im Wert von 432 Millionen Euro für die Modernisierung von Eisenbahnstrecken im australischen South East erhalten. Das französische Bau- und Infrastrukturunternehmen teilte mit, dass es den Auftrag über die Vinci Construction-Tochter Seymour Whyte erhalten hat.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2024 01:30 ET (05:30 GMT)