Die sinkenden Renditen am Anleihemarkt bekam der Dollar zu spüren. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach, der Euro stieg auf 1,0828 Dollar.

Die Erdölpreise gaben leicht nach um 0,4 Prozent. Der Markt befinde sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen Angebotsrisiken angesichts der Lage im Nahen Osten und fortgesetzten Nachfragesorgen, so die ING-Analysten Warren Patterson und Ewa Manthey.

Sinkende Marktzinsen und Dollarschwäche trieben den Goldpreis im Bereich seines Allzeithochs um knapp 1 Prozent nach oben.

DEUTSCHLAND - Wirtschaftspolitik

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will auf dem geplanten Industriegipfel mit Unternehmensvertretern, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden vertraulich über Wege aus der Wirtschaftsflaute diskutieren. "Ich möchte, dass es eine vertrauliche Diskussion gibt, in der nicht jeder vorher sagt, was er fordert, wie es während der Sitzung war und hinterher darüber berichtet, was jetzt als nächstes kommt", sagte Scholz laut ZDF in der Sendung "Maybrit Illner". Die Stimmung in der Wirtschaft sei schlecht. Es sei richtig, jetzt zu schauen, was noch getan werden könne, "damit wir gemeinsam nach vorne marschieren".

VERBRAUCHERVERTRAUEN GROSSBRITANNIEN

- GfK-Verbrauchervertrauen Okt PROGNOSE: -18

- GfK-Verbrauchervertrauen Okt -21 (Sep: -20)

EZB

Eine wichtige Einflussgröße der Inflation im Euroraum dürfte nach Aussage von Philip Lane, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), in den nächsten Monaten sinken. "Die PCCI für Dienstleistungen zeigt, dass derzeit eine beträchtliche Lücke zwischen der Dienstleistungsinflation und ihrem mittelfristigen Basistrend besteht, was darauf hindeutet, dass in den kommenden Monaten Spielraum für eine Abwärtskorrektur der Dienstleistungsinflation vorhanden ist", sagte Lane laut veröffentlichtem Redetext in einer Veranstaltung der Cleveland-Fed unter Verweis auf die "Persistent and Common Component of Inflation".

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz hat angesichts der andauernd schwierigeren Marktbedingungen besonders in China auch im dritten Quartal bei einstellig rückläufigen Umsätzen deutlich weniger verdient. Die Rendite im Pkw-Kerngeschäft sank um mehr als die Hälfte und damit noch stärker als ohnehin schon erwartet worden war. Die im September gesenkten Prognosen für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern jedoch.

HOLCIM

Der Baustoffkonzern hat im dritten Quartal den operativen Gewinn kräftig gesteigert und sieht sich "auf gutem Weg", die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.

VINCI

hat im dritten Quartal 2024 mehr umgesetzt als vor einem Jahr und seine Jahresprognose bekräftigt. Der Umsatz legte auf 18,53 von 18,27 Milliarden Euro zu. Der Auftragsbestand lag zum 30. September mit 66,8 Milliarden Euro 6 Prozent über dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet Vinci unverändert mit einem Umsatzanstieg. Das Betriebsergebnis soll ebenfalls steigen und der Nettogewinn soll weiterhin in etwa das Niveau von 2023 erreichen.

